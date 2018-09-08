Телеведущий Александр Гордон планирует провести в Елабуге кинофестиваль

Известный телеведущий и режиссер Александр Гордон планирует провести в Елабуге зрительский кинофестиваль под открытым небом.



В настоящее время у фестиваля имеется лишь рабочее название, а местом проведения могут стать Шишкинские пруды, передает «Татар-информ» со ссылкой на генерального директора ЕГМЗ Гульзаду Руденко.

Отмечается, что в отличие от других подобных кинопоказов, здесь зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм.