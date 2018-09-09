Сегодня в Татарстане дождь с грозой и до +24

Сегодня, 9 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер западный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +4°С до +9°C, на севере республики — до +14°C. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +19°С до +24°С.

В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до +22°С.