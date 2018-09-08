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Происшествия

Охранник казанской ИК-19 покончил жизнь самоубийством на работе

14:10, 08.09.2018
Охранник казанской ИК-19 покончил жизнь самоубийством на работе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане покончил жизнь самоубийством инспектор отдела охраны исправительной колонии №19. Обстоятельства выяснят в результате служебной проверки.

«Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №19, находясь на посту, совершил самоубийство (...) в субботу в 1:51», — цитирует представителя УФСИН по РТ «Интерфакс».

Предсмертной записки мужчина не оставил, однако происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения. По предварительным данным, причиной суицида могли послужить семейные обстоятельства.

Происшествия Татарстан
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