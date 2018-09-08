В Уфе Следком возбудил уголовное дело после падения ребенка с аттракциона в «Юркин парке»

Расположившийся в Уфе развлекательный «Юркин парк» закрыл аттракцион «Тарзанка» после падения с него 8-летнего ребенка. Тем временем башкортостанский главк СКР возбудил уголовное дело.

По версии следствия, днем 31 июля мальчик упал с тарзанки и получил перелом позвонка средней степени тяжести. Ребенок был госпитализирован. Позже установлено, что оказываемые в парке услуги не отвечают требованиям безопасности и здоровья потребителей.

«По факту травмирования ребенка на аттракционе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении Следкома.

Напомним, что в этом году «Юркин парк» перебазировался в Уфу. Он расположился недалеко от здания администрации города. В 2016 году парк динозавров приехал в Казань. Ему выделили место возле «Казань Арены», а в продвижении парка поучаствовал даже президент Татарстана Рустам Минниханов.