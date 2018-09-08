Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина

Гражданина России Андрея Тюрина, подозреваемого американскими властями в киберпреступлениях, задержали на территории Грузии и экстрадировали в США.

По информации Секретной службы США, Тюрин «ответственен за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».

Отмечается, что россиянин уже доставлен в Нью-Йорк и предстанет перед судом. Рассмотрение дела Тюрина в суде намечено на 25 сентября 2018 года. Гражданину РФ предъявят обвинения по десяти пунктам. По самому серьезному из них ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, что в апреле другой экстрадированный в США по обвинению в кибермошенничестве россиянин пытался устроить побег.