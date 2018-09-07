Дмитрий Юдин: «Возможно дело в том, что у «Барыса» была вторая игра, а у «Ак Барса» — четвертая»

Новичок «Ак Барса», защитник Дмитрий Юдин поделился с журналистами впечатлениями о дебютном для себя матче в составе казанской команды.

— Как прокомментируете ваш дебют за «Ак Барс»?



— Физическое состояние у меня хорошее, а вот с игровым мышлением пока тяжеловато, втягиваюсь в ритм, привыкаю к требованиям новой команды. Я много пропустил — давно не играл. Но главное, что сегодня победили.



— «Барыс» сегодня играл довольно активно, несмотря на поражение главный тренер их команды сказал на пресс-конференции, что остался доволен игрой.…



— Возможно, им удалось показывать такой хоккей из-за того, что они сыграли только второй матч, а «Ак Барс» — четвертый.



— За свою карьеру Вы поработали и с Быковым, и со Знарком. Что можете сказать о работе с Билялетдиновым?



— Я в команде еще меньше недели. Но отметил бы, что у нас много собраний. Плюс делается большой упор на дисциплину.



— Вообще, переход в «Ак Барс» получился для вас неожиданным?



— Лично для меня — да.



— Сегодня вратарь вашей команды пропустил гол с центра площадки.…



— Ничего страшного. Игровая ситуация. Подбодрили друг друга и пошли играть дальше.



— Вы были седьмым защитником и играли с разными партнерами. С кем понравилось играть больше всего?



— Со всеми. Никакой проблемы выходить седьмым не вижу, — цитирует игрока корреспондент «Реального времени».