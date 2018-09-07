Дмитрий Юдин: «Возможно дело в том, что у «Барыса» была вторая игра, а у «Ак Барса» — четвертая»
Новичок «Ак Барса», защитник Дмитрий Юдин поделился с журналистами впечатлениями о дебютном для себя матче в составе казанской команды.
— Как прокомментируете ваш дебют за «Ак Барс»?
— Физическое состояние у меня хорошее, а вот с игровым мышлением пока тяжеловато, втягиваюсь в ритм, привыкаю к требованиям новой команды. Я много пропустил — давно не играл. Но главное, что сегодня победили.
— «Барыс» сегодня играл довольно активно, несмотря на поражение главный тренер их команды сказал на пресс-конференции, что остался доволен игрой.…
— Возможно, им удалось показывать такой хоккей из-за того, что они сыграли только второй матч, а «Ак Барс» — четвертый.
— За свою карьеру Вы поработали и с Быковым, и со Знарком. Что можете сказать о работе с Билялетдиновым?
— Я в команде еще меньше недели. Но отметил бы, что у нас много собраний. Плюс делается большой упор на дисциплину.
— Вообще, переход в «Ак Барс» получился для вас неожиданным?
— Лично для меня — да.
— Сегодня вратарь вашей команды пропустил гол с центра площадки.…
— Ничего страшного. Игровая ситуация. Подбодрили друг друга и пошли играть дальше.
— Вы были седьмым защитником и играли с разными партнерами. С кем понравилось играть больше всего?
— Со всеми. Никакой проблемы выходить седьмым не вижу, — цитирует игрока корреспондент «Реального времени».
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