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Дмитрий Юдин: «Возможно дело в том, что у «Барыса» была вторая игра, а у «Ак Барса» — четвертая»

22:32, 07.09.2018

Новичок «Ак Барса», защитник Дмитрий Юдин поделился с журналистами впечатлениями о дебютном для себя матче в составе казанской команды.

— Как прокомментируете ваш дебют за «Ак Барс»?

— Физическое состояние у меня хорошее, а вот с игровым мышлением пока тяжеловато, втягиваюсь в ритм, привыкаю к требованиям новой команды. Я много пропустил — давно не играл. Но главное, что сегодня победили.

— «Барыс» сегодня играл довольно активно, несмотря на поражение главный тренер их команды сказал на пресс-конференции, что остался доволен игрой.…

— Возможно, им удалось показывать такой хоккей из-за того, что они сыграли только второй матч, а «Ак Барс» — четвертый.

— За свою карьеру Вы поработали и с Быковым, и со Знарком. Что можете сказать о работе с Билялетдиновым?

— Я в команде еще меньше недели. Но отметил бы, что у нас много собраний. Плюс делается большой упор на дисциплину.

— Вообще, переход в «Ак Барс» получился для вас неожиданным?

— Лично для меня — да.

— Сегодня вратарь вашей команды пропустил гол с центра площадки.…

— Ничего страшного. Игровая ситуация. Подбодрили друг друга и пошли играть дальше.

— Вы были седьмым защитником и играли с разными партнерами. С кем понравилось играть больше всего?

— Со всеми. Никакой проблемы выходить седьмым не вижу, — цитирует игрока корреспондент «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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