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Зинэтула Билялетдинов: «Попробовать Подъяпольского? Подумаем»

21:38, 07.09.2018
Зинэтула Билялетдинов: «Попробовать Подъяпольского? Подумаем»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу (4:3) казанского клуба против казахского «Барыса» из Астаны.

— Команда старалась. Есть большое желание. Не все пока получается, но будем работать над ошибками, — цитирует наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

— Нет желания попробовать в выездной серии Подъяпольского (вратарь «Ак Барса», — прим. ред.).

— Подумаем, посмотрим.

Следующий матч казанский «Ак Барс» проведет на выезде. 12 сентября татарстанский клуб сыграет против омского «Авангарда» в подмосковной Балашихе. Начало игры в 19.30.

Напомним, омичи домашние игры в этом сезоне проведут в подмосковной Балашихе из-за проблем с хоккейными аренами в Омске.

СпортХоккей Татарстан
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