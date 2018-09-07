Минниханов и Миллер подписали «дорожную карту» о взаимодействии

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали «дорожную карту» по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Республики Татарстан. Встреча прошла в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Также Алексей Миллер оставил запись в Книге почетных гостей, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Алексей Миллер приезжал Казань с рабочим визитом. Глава «Газпрома» в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетил храм Сошествия Святого Духа в Казани и православную гимназию имени св. Гурия.

Позднее появилась информация, что Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе. По словам пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова, вопрос о самочувствии Миллера после аварии «не стоит».