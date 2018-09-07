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Туроператор «Данко» приостановил работу

15:52, 07.09.2018
Туроператор «Данко» приостановил работу
Фото: pixabay.com

Российский туроператор «Данко» с 7 сентября приостанавливает деятельность в связи «неблагоприятными рыночными условиями». Все туры компании, начинающиеся с 8 сентября, аннулированы.

«В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор «Данко» приостанавливает свою деятельность начиная с 7 сентября 2018 года», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что все клиенты, забронировавшие и оплатившие будущие туры, застрахованы в компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на общую сумму 50 млн рублей.

«Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг», — сказал представитель компании.

Напомним, 4 сентября о прекращении туроператорской деятельности сообщила компания «Натали Турс».

Происшествия
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