Суд продлил меру пресечения бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову

В Удмуртии Устиновский районный суд Ижевска продлил меру пресечения бывшему заместителю председателя городской думы Василию Шаталову в виде домашнего ареста на 3 месяца, до 30 декабря 2018 года.

Василий Шаталов и его супруга Яна Кузнецова обвиняются в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 28 млн рублей, выделенных из городского бюджета на содержание муниципального учреждения «Детско-юношеская школа по конному спорту», директором которого тогда являлась супруга депутата.

«Суд пришел к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания Шаталову В.А. меры пресечения в виде домашнего ареста, к настоящему времени не изменились и не утратили своего значения», — сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики. До конца марта он содержался под стражей, мера пресечения была изменена из-за проблем со здоровьем.

Василий Шаталов в 2005—2015 годах был заместителем председателя гордумы Ижевска. Его задержали в Ижевске в июле 2015 года.