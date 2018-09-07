Медведев назначил новых торгпредов РФ в Белоруссии и Болгарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых торговых представителей России в Белоруссии и Болгарии.

Так, Николай Асаул стал торговым представителем РФ в Белоруссии. Он сменил на этом посту Константина Артюшина, который назначен торгпредом РФ в Болгарии.

Асаул до этого был заместителем министра транспорта России с декабря 2010 года.

Ранее Медведев уволил замглавы аппарата правительства Олега Савельева.