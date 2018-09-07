Охранник магазина в Томске вызвал вооруженную охрану из-за первоклассницы, не оплатившей леденец

В магазине в Томске охранник вызвал группу быстрого реагирования (ГБР) из-за семилетней девочки, забывшей заплатить за леденец. Ситуацию возьмет под контроль Аппарат детского омбудсмена по Томской области.



Школьница купила конфеты, но забыла заплатить за один леденец и собиралась исправить ошибку, передает «Политика Сегодня». При этом охранник вызвал ГБР. Прибывшие на место сотрудники службы вызову удивились.

«Выясним, почему она оказалась без надзора. Пока не могу ничего сказать. Проверим информацию», — заявила советник уполномоченного по правам ребенка Людмила Петушихина.

Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу.