Экс-замминистра связи РТ Геллер стал заместителем руководителя Ростехнадзора

Татарстанец Анатолий Геллер назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Как сообщается на сайте ведомства, он был назначен распоряжением правительства от 5 сентября.

Отметим, что Анатолий Геллер является сыном гендиректора АО «Агентство по государственному заказу РТ» Якова Геллера.

Напомним, в мае 2017 года Геллер был назначен помощников главы Ростехнадзора. До этого с 2010 года он работал заместителем министра информатизации и связи Татарстана, с поста которого уволился по собственной инициативе.