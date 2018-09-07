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Экс-замминистра связи РТ Геллер стал заместителем руководителя Ростехнадзора

11:32, 07.09.2018 2
Экс-замминистра связи РТ Геллер стал заместителем руководителя Ростехнадзора
Фото: mic.tatarstan.ru

Татарстанец Анатолий Геллер назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Как сообщается на сайте ведомства, он был назначен распоряжением правительства от 5 сентября.

Отметим, что Анатолий Геллер является сыном гендиректора АО «Агентство по государственному заказу РТ» Якова Геллера.

Напомним, в мае 2017 года Геллер был назначен помощников главы Ростехнадзора. До этого с 2010 года он работал заместителем министра информатизации и связи Татарстана, с поста которого уволился по собственной инициативе.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:46
    Своя кровь
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  • Анонимно 12:17
    Да правильно- зто хлебное место. Старший знает об зтом
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