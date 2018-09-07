Гол Зинченко принес победу сборной Украины над Чехией в Лиге наций

Фото: Дмитрий Слезин

В стартовой игре в новом футбольном турнире Лиге наций сборная Украины вырвала победу у сборной Чехии — 2:1.

Уже в дебюте встречи украинская команда пропустила гол от Патрика Шика. В концовке первого тайма Евгений Коноплянка сравнял счет — 1:1.

На 66-й минуте на поле вышел экс-уфимец, ныне игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко. На 93-й минуте он первым успел к отскочившему мячу и принес победу своей команде — 2:1.

Отметим, что сборная России в этом турнире дебютирует 7 сентября поединком против сборной Турции в гостях.





