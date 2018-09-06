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Минниханов наградил Алишера Усманова орденом «Дуслык» за сотрудничество с Татарстаном

14:32, 06.09.2018
Минниханов наградил Алишера Усманова орденом «Дуслык» за сотрудничество с Татарстаном
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана подписал о награждении орденом «Дуслык» миллиардера, предпринимателя, члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей Алишера Усманова.

Согласно документу, награда присуждена «за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, активную общественную и благотворительную деятельность».

Ранее Усманову присвоили звание почетного гражданина Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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