Минниханов наградил Алишера Усманова орденом «Дуслык» за сотрудничество с Татарстаном
Президент Татарстана подписал о награждении орденом «Дуслык» миллиардера, предпринимателя, члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей Алишера Усманова.
Согласно документу, награда присуждена «за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, активную общественную и благотворительную деятельность».
Ранее Усманову присвоили звание почетного гражданина Казани.ОбществоВласть Татарстан
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