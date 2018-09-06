Капитализация «Новатэка» впервые превысила стоимость «Газпрома»

Акции компании «Новатэк» обновили исторический максимум, достигнув отметки в 1,15 тыс. рублей.

В 11.25 цена акции «Новатэка» на Мосбирже поднялась до 1,15 тыс. рублей (максимум — 1153,9 руб), у «Газпрома» — до 147,65 рубля (максимум 147,85 руб).

При максимальном значении за сегодняшний день капитализация «Новатэка» превысила стоимость «Газпрома» на 0,0005 рубля. Компания стала четвертой после «Роснефти», Сбербанка и «Лукойла», передает «Интерфакс».

Напомним, Леонид Михельсон с состоянием в $20,3 млрд, являющийся главой «Новатэка», увеличил свой капитал с начала года на $3,63 млрд.