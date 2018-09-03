Российские миллиардеры заработали почти 9 миллиардов долларов с начала года

С начала года 23 российских долларовых миллиардера заработали около 8,7 млрд долларов с начала 2018 года.

Первое место среди них занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в $20,3 млрд. Он за 8 месяцев увеличил свой капитал на $3,63 млрд, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

На второй строчке расположился основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, увеличивший состояние с начала года на $108 млн — до $19,8 млрд. За ним следует глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, чей капитал вырос на $1,33 млрд — до $19,4 млрд.

В топ-5 вошли президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в $18,3 млрд (+$608 млн с начала года) и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко с состоянием в $15,9 млрд (+$2,06 млрд с начала года).