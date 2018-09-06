Археологи обнаружили средневековую настольную игру на раскопках Выборгского замка

Археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для настольной игры. Об этом сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Заместитель руководителя Выборгской экспедиции ИИМК РАН Александр Смирнов предположил, что речь идет о старинной игре «Мельница», которая известна с IX—X веков — она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу, передает ТАСС.

По словам ученого, эта игра была предметом торговли. Она была распространена на Северо-Западе Руси в таких городах, как Новгород, Псков, Старая Ладога.

Смирнов отметил, что в основном в «Мельницу» играли на досках, поэтому найденный кирпичный образец игрового поля периода 1560—1580 годов может является одним из самых поздних в Европе.