Противники МСЗ установили молитвенный столб на месте строительства завода под Казанью
В Республике Татарстан противники МСЗ установили молитвенный столб на месте, где планируется строительство завода. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».
«Вчера в честь праздника Грузинской иконы Божией Матери посредине букв «НЕТ МСЗ» осиновцы прочитали молитву и соорудили часовенку, чтобы строительство никогда не состоялось», — говорится в группе активистов, выступающих против МСЗ.
Напомним, что в августе возле поселка Осиново, где намерены построить мусоросжигательный завод, появились двадцатиметровые буквы «Нет МСЗ». Очертания букв созданы путем скоса травы, без нарушения плодородного слоя почвы.Общество Татарстан
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