Противники МСЗ установили молитвенный столб на месте строительства завода под Казанью

В Республике Татарстан противники МСЗ установили молитвенный столб на месте, где планируется строительство завода. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в честь праздника Грузинской иконы Божией Матери посредине букв «НЕТ МСЗ» осиновцы прочитали молитву и соорудили часовенку, чтобы строительство никогда не состоялось», — говорится в группе активистов, выступающих против МСЗ.

Напомним, что в августе возле поселка Осиново, где намерены построить мусоросжигательный завод, появились двадцатиметровые буквы «Нет МСЗ». Очертания букв созданы путем скоса травы, без нарушения плодородного слоя почвы.