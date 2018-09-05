В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Мошенники начали рассылать SMS о блокировке банковских карт с требованием сообщить данные клиента, ссылаясь на новый закон о заморозке подозрительных транзакций. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков.



«Гражданин получает смс-сообщение, что его карта заблокирована в соответствии с принятым ранее Федеральным законом # 167. Далее мошенники предлагают подтвердить данные карты клиента по телефону или электронной почте. В результате с карты исчезают все деньги», — написал на своей странице в Instagram Аксаков.

По его словам, с 27 сентября на банки будет возложена обязанность отслеживать и блокировать подозрительные операции.

Напомним, в Пермском крае мошенники, выступая от партии ЛДПР, требовали у пермяков номера банковских карт.