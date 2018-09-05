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Путин поручил продумать пути наиболее эффективного использования стадиона «Самара Арена»

15:44, 05.09.2018
Путин поручил продумать пути наиболее эффективного использования стадиона «Самара Арена»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил продумать, как наиболее эффективно использовать построенный к ЧМ-2018 стадион «Самара Арена».

На встрече с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым глава государства отметил, что нужно искать различные возможности, чтобы сохранить наследие чемпионата мира по футболу. По словам губернатора региона, работа по поручению будет завершена в установленные сроки.

«Буквально каждый квадратный метр стадиона, каждое помещение расписываем, как его использовать в дальнейшем», — передает ТАСС слова Азарова.

Напомним, Самара вошла в пятерку самых популярных городов у болельщиков РПЛ.

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