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В Пермском крае суд оштрафовал коллекторскую фирму за давление на должников

13:31, 05.09.2018
В Пермском крае суд оштрафовал коллекторскую фирму за давление на должников
Фото: pixabay.com

В Пермском крае суд оштрафовал коллекторскую компанию «Финколлект» за использование в своей деятельности противозаконных методов.

Согласно материалам дела, сотрудники фирмы требовали деньги с людей, которые не являлись должниками. Также коллекторы пытались оказать на неплательщика психологическое давление, используя выражения, унижающие его честь и достоинство. Мужчина обратился в полицию, рассказали в УФССП по Пермскому краю.

По каждому факту совершенных правонарушений коллекторской компании «Финколлект» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее артистку хора Пермского театра оперы и балета Валерию Лебедеву, которую избили коллекторы, госпитализировали в больницу.

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