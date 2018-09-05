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Актер из «Полицейской академии» сообщил о выходе новой части

02:33, 05.09.2018
Актер из «Полицейской академии» сообщил о выходе новой части
Фото: скриншот видео youtube.com

Стив Гуттенберг, исполнитель роли сержанта Кэри Махоуни в фильме «Полицейская академия», сообщил о скором выходе новой части комедии.

Актер опубликовал в Twitter фото рядом с красной телефонной будкой в Лондоне, сопроводив надписью: «Угадайте, где я?».

«Пожалуйста, скажи, что вы снимаете новую «Полицейскую академию» в Лондоне!» — написал под постом один из пользователей.

«Адам, новая «Полицейская академия» на подходе. Пока без деталей, но мы уже готовим вам подарок», — ответил Гуттенберг.

«Полицейская академия» вышла на экраны в 1984 году. Действие седьмой части, появившейся спустя десять лет, происходит в Москве.

ОбществоКультура
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