Аналитики оценили самую большую квартиру Уфы в 29 миллионов рублей

Аналитики портала «Мир квартир» определили самую просторную квартиру Уфы. Апартаменты площадью 593 кв. м оценили в 29 млн рублей.

Девятикомнатные апартаменты расположены на 16-м и 17-м этажах высотного дома по улице Софьи Перовской, передает ГТРК «Башкортостан».

При этом самой большой квартирой оказался объект в Сочи площадью 1,2 тысячи кв. м. Его стоимость составляет 100 млн рублей. На втором месте оказалась Московская область, на третьем — Москва.

Ранее «Реальное время» писало, что самой дорогой квартирой Уфы, выставленной на Avito, являются апартаменты в здании ТЦ «Александровский пассаж». Цена объекта составила 65 млн рублей.