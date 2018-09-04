Аналитики оценили самую большую квартиру Уфы в 29 миллионов рублей
Аналитики портала «Мир квартир» определили самую просторную квартиру Уфы. Апартаменты площадью 593 кв. м оценили в 29 млн рублей.
Девятикомнатные апартаменты расположены на 16-м и 17-м этажах высотного дома по улице Софьи Перовской, передает ГТРК «Башкортостан».
При этом самой большой квартирой оказался объект в Сочи площадью 1,2 тысячи кв. м. Его стоимость составляет 100 млн рублей. На втором месте оказалась Московская область, на третьем — Москва.
Ранее «Реальное время» писало, что самой дорогой квартирой Уфы, выставленной на Avito, являются апартаменты в здании ТЦ «Александровский пассаж». Цена объекта составила 65 млн рублей.Недвижимость Башкортостан
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