Россия увеличила выпуск золота на 2,6%

Предприятия России по итогам первого полугодия 2018 года произвели 128,1 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом производство золота, добытого недропользователями, выросло на 2,5% — до 98,7 тонны, передает «Прайм» со ссылкой на Союз золотопромышленников России.

При попутном производстве цветных металлов получено 7,5 тонны (снижение на 10,8%). Еще 16,3 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (-7,37%), производство золота в концентратах за период выросло более чем в два раза — до 5,639 тонны против 2,604 тонны в январе — июне годом ранее.



Ранее сообщалось, что Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов, доведя их до максимума с начала года.