«Полукамушки» в Зеленодольске планируют реконструировать за 130 млн рублей

В Зеленодольске стартовала программа по реконструкции самого старого жилого микрорайона. Речь идет о восьми домах, где остаются жить 52 семьи.

«Республика выделила на это деньги — 130 млн рублей, куда будет входить не только внешний облик, но и подводка всех инженерных сетей. Потому что ни для кого не секрет, что в этом квартале во многих домах просто нет централизованной канализации», — передает «Татар-информ» со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что жильцам предложили до марта 2019 года переехать к родственникам или на съемные квартиры.

Напомним, в мае 2017 года в микрорайоне «Полукамушки» горела кровля выселенного нежилого здания по ул. Красный переулок. В мае 2018 года сообщалось, что аварийные дома в «Полукамушках» снова загорелись.