Минобороны РФ может вернуть замполитов в армию
Минобороны готовит проект изменений в общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. Он предполагает, в том числе, создание должности заместителя командира части по военно-политической работе
Отмечается, что замполиты придут на смену нынешним заместителям по воспитательной работе. Новые заместители командиров займутся «военно-политическим информированием» личного состава и разъяснением решений президента РФ, пишут во вторник «Известия».
Напомним, Минобороны РФ предложило разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам.ОбществоВласть
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