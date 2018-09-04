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Минобороны РФ может вернуть замполитов в армию

08:19, 04.09.2018

Минобороны готовит проект изменений в общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. Он предполагает, в том числе, создание должности заместителя командира части по военно-политической работе

Отмечается, что замполиты придут на смену нынешним заместителям по воспитательной работе. Новые заместители командиров займутся «военно-политическим информированием» личного состава и разъяснением решений президента РФ, пишут во вторник «Известия».

Напомним, Минобороны РФ предложило разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам.

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