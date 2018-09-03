Игроку минского «Динамо» стало плохо во время игры с «Ак Барсом»

Нападающему минского «Динамо» Андрею Костицыну стало плохо по ходу матча регулярного первенства КХЛ против «Ак Барса» в Казани.

Инцидент произошел в начале третьего периода, когда хоккеисты только вышли на лед. Игроку гостей стало плохо, и со скамейки минского клуба послышались крики: «Доктора!»

В результате Костицын на некоторое время покинул площадку в сопровождении врача команды. Спустя несколько минут игрок самостоятельно вернулся на лед и продолжил встречу.

Отметим, что поединок между «Ак Барсом» и минским «Динамо» закончился победой казанцев со счетом 2:0.