Гендиректор «Аки-Лизинг-к» Ленар Мингалимов вышел из СИЗО — СМИ

Задержанный по заявлению главы АКИБАНКа Ильдара Галяутдинова генеральный директор «Аки-Лизинг-к» Ленар Мингалимов вышел из СИЗО.

По информации KazanFirst, бизнесмен снял претензии в адрес председателя правления кредитной организации. Сейчас расследование дела в отношении Мингалимова приостановлено.

Отметим, что конфликт между Галяутдиновым и его племянником Ленаром Мингалимовым возник в начале года. Гендиректор «Аки-Лизинг-к» рассказал, что компанию использовали для вывода крупных денежных активов из АСКО.

Он отказал Галяутдинову в содействии в фабрикации отчета АКИБАНКа. После чего на его компанию со стороны банка началось серьезное давление. В итоге Мингалимов был арестован.

