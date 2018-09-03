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Гендиректор «Аки-Лизинг-к» Ленар Мингалимов вышел из СИЗО — СМИ

19:59, 03.09.2018
Гендиректор «Аки-Лизинг-к» Ленар Мингалимов вышел из СИЗО — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Задержанный по заявлению главы АКИБАНКа Ильдара Галяутдинова генеральный директор «Аки-Лизинг-к» Ленар Мингалимов вышел из СИЗО.

По информации KazanFirst, бизнесмен снял претензии в адрес председателя правления кредитной организации. Сейчас расследование дела в отношении Мингалимова приостановлено.

Отметим, что конфликт между Галяутдиновым и его племянником Ленаром Мингалимовым возник в начале года. Гендиректор «Аки-Лизинг-к» рассказал, что компанию использовали для вывода крупных денежных активов из АСКО.

Он отказал Галяутдинову в содействии в фабрикации отчета АКИБАНКа. После чего на его компанию со стороны банка началось серьезное давление. В итоге Мингалимов был арестован.

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