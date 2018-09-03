Грамотных имамов в Башкирии не будет еще 10-15 лет – эксперт
Если ситуация с подготовкой имамов в Башкирии не изменится, то в большинстве мусульманских общин республики грамотных священнослужителей не буде еще 10-15 лет.
В пяти учебных заведениях РБ занимаются около 1400 человек, напомнил представитель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Руслан Карамышев. Образовательные центры расположены в Уфе, Сибае и Октябрьском, передает «Коммерсант».
«Централизованные мусульманские организации испытывают сегодня трудности в управленческой деятельности, которые не позволяют им в полной мере оперативно реагировать на возникающие угрозообразующие факторы», — сказал Карамышев.
По его словам, за республикой внимательно следят духовные управления других мусульманских регионов. В первую очередь Башкирия интересна Татарстану и Дагестану.
«Мы не хотели бы, чтобы проблемные вопросы этих регионов проникали на территорию нашей республики», — подчеркнул эксперт.
Он сообщил, что в ближайшее время в Сибае должно быть запущено еще одно медресе на 100 человек. Оно должно готовить имамов для Зауралья. В южных районах республики и Зауралье, по данным представителя совета, на протяжении нескольких лет растет число сторонников «неформального или неофициального, если хотите, ислама»Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым