АСВ потребовало от бывшего руководства тольяттинского «Фиа-банка» 6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало привлечь к субсидиарной ответственности руководство и владельцев тольяттинского «Фиа-банка». Соответствующий иск на 6 млрд рублей был направлен в Арбитражный суд Самарской области.

Согласно сообщению АСВ, ответчиками выступают 11 человек. Среди них бывший основной акционер банка Александр Носорев, экс-председатель правления Максим Морозов, бывшие и.о. председателя правления Игорь Мухаметшин и Роман Бузаев, бывший заместитель председателя правления Евгений Новожилов, бывший главный бухгалтер Татьяна Рудаковская, экс-начальник управления кредитования юридических лиц Людмила Мохова, экс-начальник службы экономической безопасности Александр Шахов, бывшие члены совета директоров Елена Шитикова и Юлианна Сосновская, а также Василий Кирюшин.

По версии АСВ, руководство банка с 1 апреля 2014 года по 8 апреля 2016 года совершило ряд действий, приведших к формированию невозвратной задолженности. Также часть имущества приобреталась по завышенной цене. По мнению ведомства, также руководители «Фиа-банка» не предприняли предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации.