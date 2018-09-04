В Татарстане ожидается туман и до +24°С

Сегодня, 4 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +6°С до +11°C, на западе до +15°C. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +19°С до +24°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до +21°С.