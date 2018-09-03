Экологи заявили о «круговороте грязи» в Тунисе из-за туристического бизнеса

Стремление властей Туниса привлечь в страну как можно больше туристов порождает «круговорот грязи». Об этом заявил эколог.



«В погоне за деньгами, они разгребают туристические зоны от мусора и перебрасывают их в другие регионы. Так получается круговорот грязи в Тунисе», — приводит «Политика сегодня» слова эколога и волонтера Мохамеда Хуиджа.

Кроме того, к экологическим проблемам в стране приводит быстрое развитие общества, технологий и производства наряду с полным отсутствием необходимой для этого инфраструктуры.

«Люди продолжают использовать тонны пластика и токсичных материалов в быту, когда можно использовать эко-товары», — добавил эколог.

Мохамед Хуидж — режиссер-документалист, волонтер, эколог. В настоящее время он реализует проект, названный им «300 километров». Волонтер убирает мусор и пытается фиксировать действия тех, кто причастен к экологической проблеме страны.

