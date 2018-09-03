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Кабмин РТ утвердил концепцию антикоррупционной пропаганды в Татарстане до 2030 года

14:22, 03.09.2018
Кабмин РТ утвердил концепцию антикоррупционной пропаганды в Татарстане до 2030 года
Фото: pixabay.com

Кабмин РТ утвердил Концепцию антикоррупционной пропаганды СМИ в Республике Татарстан до 2030 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации РТ.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в течение трех месяцев должно разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции. Также агентство должно проконтролировать ход исполнения документа.

Ранее исполкому Казани и руководителям органов местного самоуправления города поручили определить должностные лица, которые будут сообщать в кабмин РТ сведения о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

ОбществоВласть Татарстан
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