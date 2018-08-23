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В исполкоме Казани будут сообщать о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию

13:19, 23.08.2018
В исполкоме Казани будут сообщать о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию
Фото: pixabay.com

Исполкому Казани и руководителям органов местного самоуправления города поручили определить должностные лица, которые будут сообщать в кабмин РТ сведения о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию. Соответствующее распоряжение мэра опубликовано в сборнике документов.

Отмечается, что после получения соответствующей информации политики попадут в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Ранее стало известно, что в России за полтора года уволили более 1,7 тысячи чиновников за коррупционные нарушения.

ОбществоВласть Татарстан
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