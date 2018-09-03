Жительница Челнов попросила мэра поддержать домашнее образование

Жительница Набережных Челнов опубликовала открытое письмо мэру Наилю Магдееву с просьбой поднять на федеральном уровне вопрос финансирования семейного (домашнего) образования.



«Являясь полноправными гражданами страны, обучая детей, выплачивая налоги, родители, выбравшие семейную форму образования, также имеют полное право на то, чтобы государство вносило вклад в образование не только детей-школьников, но и детей, обучающихся в форме семейного образования», — приводит Chelny-biz слова челнинки.

По ее словам, неудовлетворительное содержание и формат современного образования в российских школах вынуждает семьи выбирать семейное образование.

Напомним, в Казани 1 сентября свои двери для учащихся открыли три новые школы: в «Салават купере», в ЖК «Светлая долина» и на Минской.