Минниханов резко усилил позиции в рейтинге ведущих политиков России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поднялся на 11 строчек в рейтинге 100 ведущих политиков России по итогам августа 2018 года. Соответствующие данные приводит агентство политических и экономических коммуникаций.

«На фоне сообщений о том, что Татарстан должен получить около 10,8 млрд руб. федеральных дотаций на реализацию проекта «Оздоровление Волги», усиливается влияние главы республики Рустама Минниханова», — сообщает АПЭК.

Отмечается, что по итогам августа Минниханов поднялся в рейтинге с 86-го на 77-е место. Первое место традиционно занял президент России Владимир Путин. За ним следуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно.

Ранее Forbes признал Минниханова самым влиятельным среди глав регионов ПФО.