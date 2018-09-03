АСВ за полтора года потратило на конкурсное производство в «Татфондбанке» 1,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о проведении конкурсного производства с 11 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

Согласно опубликованным данным, на конкурсное производство АСВ потратило 1,5 млрд рублей. Из них 500 млн рублей ушло на зарплаты рабочим. Также в списке расходов оплата временным специалистам, юристам и аренда и использование помещений. Данные опубликованы на сайте агентства.

Ранее стало известно, что расходы на конкурсное производство «Татфондбанка» в III квартале составят 227,6 млн рублей.