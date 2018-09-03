На матче «Динамо» — «Оренбург» произошла драка из-за баннера «Анжи, живи»

На матче 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом» на трибунах стадиона произошла драка между болельщиками столичного клуба.

Поводом для конфликта стал плакат в поддержку махачкалинского клуба «Анжи», который на сегодняшний день находится под угрозой закрытия. По информации очевидцев, группа фанатов составила из букв баннер «Анжи, живи», что не понравилось поклонникам московского клуба, передает «Спорт-Экспресс».

Потасовка была прекращена стюардами. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Добавим, игра закончилась в пользу «Динамо». Московская команда забила два безответных мяча «Оренбургу».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в МВД предложили следить за футбольными болельщиками в соцсетях.