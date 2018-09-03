Андрей Тихонов: «Поздравляю всех с первой домашней победой»

«Крылья Советов» обыграли в 6 туре РПЛ аутсайдера турнира махачкалинский «Анжи» — 1:0. Единственный гол забил Сергей Корниленко. Главный тренер самарской команды Андрей Тихонов прокомментировал этот успех:



– Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна. До этого нам не везло. В матче с «Оренбургом» мы не забили пенальти и проиграли. В последней игре имели моменты, но уступили «Локомотиву». Сегодня мы создали хорошее количество подходов и моментов. Бывает, что один момент решает всю игру. «Анжи» умеет обороняться и контратаковать. Даже «Локомотиву» и «Спартаку» было с этой командой тяжело. Я рад за Сергея Корниленко и всех ребят. Рад, что мы победили.