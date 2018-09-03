Экс-начальника подразделения ГУ МВД по Саратовской области обвиняют во взятке в 4 млн рублей

Бывший начальник центра хозяйственного обеспечения регионального ГУ МВД по Саратовской области Вадим Богомолов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с октября 2006 года по март 2018 года экс-полицейский, пользуюсь своим служебным положением, получал деньги от учредителя ряда организаций, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере торговли и грузоперевозок. За вознаграждения Богомолов воздействовал на подчиненных, чтобы во время проверок они закрывали глаза на незаконную деятельность фирм. Общая сумма взяток составила порядка 4 млн рублей.

На данный момент Вадим Богомолов уволен из органов внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, ранее экс-начальника БОП МВД Татарстана задержали по делу о взятке в 500 тысяч рублей.