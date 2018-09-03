В Казани в довыборах в Госсовет РТ победил самовыдвиженец Рустем Хасанов

В Казани прошли дополнительные выборы в Госсовет РТ по Чуйковскому одномандатному округу №8.

Победу в них одерждал самовыдвиженец директор ООО «Реставратор» Рустем Хасанов, сообщил в Facebook журналист Вадим Мещеряков.

Довыборы прошли в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ГС РТ пятого созыва Марата Садыкова, который занял пост министра здравоохранения республики.

На мандат претендовали помощник депутата Госдумы РФ Марсель Габдрахманов (выдвинут от ЛДПР), индивидуальный предприниматель Василий Новиков (от партии «Коммунисты России») и победивший Хасанов.