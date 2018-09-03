В пробке на Арбузова в Казани можно потерять полчаса — «Яндекс»

«Яндекс.Пробки» зафиксировал необычную пробку, которая растянулась на 3,6 км. Она началась с улицы Академика Арбузова, от Глушко до Журналистов. В пробке длиной 3,6 км можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного.

Также очевидцы сообщают о затруднении, возникшем около Казанского Кремля (на картах указано, что ведутся дорожные работы) и на Мамадышском тракте. В целом ситуация с пробками оценивается в 3 балла.

Напомним, 1 сентября на трассе недалеко от Казани растянулась многокилометровая пробка.