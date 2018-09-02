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Хип-хоп исполнитель Face выпустил новый альбом

20:41, 02.09.2018
Хип-хоп исполнитель Face выпустил новый альбом
Фото: скриншот видео

Российский хип-хоп исполнитель Face выпустил новый альбом «Пути неисповедимы».

На обложке альбома, опубликованного во «ВКонтакте», изображен двуглавый орел, дополненный нефтяной вышкой посередине и звездой сверху. Уже сейчас, на 20.41 по мск, альбом прослушали 53,6 тыс. раз.

В альбом вошли восемь песен: «Ворованный воздух», «Заточка», «Из окна», «Салам», «Никакой любви», «Наш менталитет», «Четвертый всадник» и «Молитва».

Ранее сообщалось, что The Prodigy выпустит новый альбом в 2018 году.

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