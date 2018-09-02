Хип-хоп исполнитель Face выпустил новый альбом
Российский хип-хоп исполнитель Face выпустил новый альбом «Пути неисповедимы».
На обложке альбома, опубликованного во «ВКонтакте», изображен двуглавый орел, дополненный нефтяной вышкой посередине и звездой сверху. Уже сейчас, на 20.41 по мск, альбом прослушали 53,6 тыс. раз.
В альбом вошли восемь песен: «Ворованный воздух», «Заточка», «Из окна», «Салам», «Никакой любви», «Наш менталитет», «Четвертый всадник» и «Молитва».
Ранее сообщалось, что The Prodigy выпустит новый альбом в 2018 году.ОбществоКультура
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