В Москве похоронили Иосифа Кобзона

В Москве завершилась церемония похорон певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Артиста похоронили в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Отмечается, что церемонию проводили по иудейским традициям. После этого Иосиф Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», передает «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с артистом, депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном. Путин почтил память Кобзона минутой молчания и возложил к гробу букет. Затем президент России высказал слова поддержки близким Кобзона — его вдове, детям и внукам.