Путин и Медведев простились с Иосифом Кобзоном

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с артистом, депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном.

Путин почтил память Кобзона минутой молчания и возложил к гробу букет. Затем президент России высказал слова поддержки близким Кобзона — его вдове, детям и внукам.

Незадолго до Путина попрощаться с артистом приехал глава правительства Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном началась в 8 утра. По информации РБК, почтить память Кобзона пришли первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, юморист Евгений Петросян и другие.



Напомним, что Иосиф Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни. Сегодня он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

