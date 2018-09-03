В Татарстане сегодня ожидается дождь, туман и до +23 градусов
В Татарстане сегодня, 3 сентября, ожидается переменная облачность. Местами слабый дождь. Утром в отдельных районах туман.
Ветер северо-восточный умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В республике максимальные температуры воздуха днем будут от +18°С до +23°С.
В Казани от 20 до 22 градусов выше ноля. В Набережных Челнах чуть прохладнее — от 19 до 21 градуса.
Напомним, МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 3 сентября.Общество Татарстан
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