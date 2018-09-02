Президент РТ и губернатор Новгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня арезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Альметьевске встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества, а также подписали ряд важных соглашений. В частности, Минниханов и Никитин поставили подписи под Соглашением о сотрудничестве между Республикой Татарстан и правительством Новгородской области, передает пресс-служба президента РТ.

Также губернатор Новгородской области принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана и 65-летию города Альметьевска.

Ранее Минниханов поучаствовал в открытии скульптуры «Каракуз» Даши Намдакова перед зданием «Татнефти» в Альметьевске.