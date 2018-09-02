Новый президент Федерации хоккея РТ Виталий Тимуца подал иск о банкротстве

Президент Федерации хоккея РТ Виталий Тимуца, избранный неделю назад, подал иск о личном банкротстве в Арбитражный суд РТ.

Заявление поступило в первую инстанцию 29 августа. Сумма иска составляет около 247 млн рублей, говорится в материалах арбитража.

Аналогичный иск поступил от Рафика Мустафина. Других подробностей по заявлениям не приводится.

Виталий Тимуца и Рафик Мустафин являются основателями группы компаний «Смайл» — одного из крупнейших дистрибьюторов бытовой химии и продуктов. Вероятно, бизнесмены дали личное поручительство по одному и тому же кредиту для компании. Однако неизвестно, по какому именно. Среди кредиторов компаний «Смайла» в открытых источниках значатся ВТБ, «Ак Барс» Банк и «ИнтехБанк».

Напомним, что в декабре прошлого года конкурсный управляющий «ИнтехБанка» Агентство по страхованию вкладов подало иск к ООО «Фирма «Смайл» (входит в ГК «Смайл») и ООО «Импульс», учредителями которых являются Виталий Тимуца и Рафик Мустафин. Сумма требований составляла 62,9 млн рублей. В апреле арбитраж удовлетворил иск АСВ.