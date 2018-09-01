Азербайджан купил у России оружия на $5 млрд — Алиев

Сегодня прошла встреча президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. На ней они договорились о дополнительном сотрудничестве. Также глава Азербайджана выразил надежду на рост поставок оружия из России.

«Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает $5 млрд и имеет тенденцию к росту. Поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», — цитирует президента Азербайджана «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Россия и Азербайджан подпишут договор о сотрудничестве в области спорта.